Milan - BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Für Borussia Dortmund geht es heute Abend um fast alles. In der Champions League treffen die Schwarz-Gelben am vorletzten Spieltag der Gruppenphase auswärts auf den AC Mailand (21 Uhr). Obwohl der BVB Gruppenerster ist, könnte man bei zwei Niederlagen in den verbleibenden Partien am Ende mit leeren Händen dastehen. Dementsprechend hoch ist der Druck auf Trainer Edin Terzic und sein Team.

Die Dortmunder wie auch die Gastgeber aus Milan müssen auf zahlreiche Profis verzichten. Beim BVB fehlt Niklas Süle definitiv. Der Innenverteidiger ist krankheitsbedingt nicht mit nach Italien geflogen. Auch Nico Schlotterbeck hat es erwischt, die „Krankheitssymptome sind aber deutlich weniger ausgeprägt“, ließ Terzic bei der Pressekonferenz wissen. Zudem fehlt Felix Nmecha aufgrund einer Hüftverletzung. Die zuletzt erkrankten Karim Adeyemi und Sébastien Haller haben es zumindest in den Kader geschafft.

Sollte Mats Hummels der einzig verfügbare Abwehrspieler sein, stehen die Chancen gut, dass Emre Can in der Verteidigung einspringt. Für den Kapitän der Borussia wäre es nicht das erste Mal. Der Sechser kam in der Vergangenheit schon häufiger auf der Position zum Einsatz. Weitere Alternativen heißen Ramy Bensebaini oder Hendry Blank. Letzterer würde wohl nur bei einem Schlotterbeck-Ausfall in den Kader rücken. Ein Einsatz gegen Milan wäre dann allerdings mit einem großen Risiko verbunden. Es wäre sein erstes Spiel für die Profis.

Milan stark gebeutelt

Milan-Trainer Stefano Pioli muss mehrere Akteure verzichten. Yunus Musah fehlt aufgrund einer Gelbsperre. In der Defensive müssen Pierre Kalulu (Patellasehne), Marco Pellegrino (Knöchel) und Simon Kjaer (Muskulatur) passen. Mit Noah Okafor (Muskulatur) und Rafael Leão (Muskulatur) ist auch die Offensive von schweren Ausfällen betroffen.

Anders sieht es bei Olivier Giroud aus. Der routinierte Mittelstürmer kehrt nach Sperre in der Serie A in den Kader zurück. Gegen den AC Florenz (1:0) am vergangenen Samstag musste der Franzose aussetzen, im Spiel gegen US Lecce (2:2) am 11. November wurde Giroud mit einer Roten Karte vom Platz gestellt.

