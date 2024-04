Gosens vermisst Italien

Robin Gosens denkt an eine Rückkehr nach Italien. Im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ heizt der 29-Jährige die Wechselgerüchte um seine Person an: „Natürlich vermisse ich Italien. Es ist magisch, dort zu leben. Ich habe tolle Erinnerungen sowohl an Bergamo, wo ich mein Herz gelassen habe, als auch an Mailand. […] Wenn ich mich entscheide, den Verein zu wechseln, werde ich das nur für einen italienischen Verein tun.“

Der linke Außenbahnspieler wurde in der Vergangenheit mit verschiedenen Teams der Serie A in Verbindung gebracht. Die heißeste Spur führt momentan zum FC Bologna. Bei seinem jetzigen Arbeitgeber, Union Berlin, läuft es für Gosens nicht nach Wunsch. „Wir hatten unterschiedliche Erwartungen, der erste Gedanke für mich ist jetzt, Zufriedenheit zu erlangen“, so der Linksfuß. Sein Vertrag bei den Eisernen läuft noch bis 2028.