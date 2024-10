ManUnited: Amorim teurer als gedacht?

Manchester United muss für seinen Wunschtrainer Rúben Amorim offenbar mehr Geld auf den Tisch legen als bisher angenommen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, fordert Sporting Lissabon zusätzlich zur festgeschriebenen Ablösesumme von zehn Millionen Euro für Amorim noch fünf weitere Millionen, damit der Coach sofort den Verein wechseln und drei seiner Assistenten mitnehmen darf. Im Vertrag des Portugiesen ist eine 30-tägige Kündigungsfrist verankert, die dem Bericht zufolge auch für den Fall gilt, dass ein Klub die vereinbarte Ausstiegsklausel aktiviert.

Amorim soll sich bereits mit den Red Devils einig sein und so schnell es geht die Nachfolge des am Montag entlassenen Erik ten Hag übernehmen. Seine Co-Trainer Carlos Fernandes und Adelio Candido sowie Torwarttrainer Jorge Vital sollen dem Meistercoach nach England folgen. Auch drei seiner aktuellen Spieler möchte der Trainer am liebsten nach Manchester lotsen. Bei United soll Amorim laut ‚Sky Sports‘ das Dreifache seines bisherigen Jahresgehalts von ungefähr fünf Millionen Euro brutto erhalten.