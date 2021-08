Teurer als gedacht: Zahlt PSG bis zu 163 Millionen für Messi?

Der Transfer von Lionel Messi zu Paris St. Germain ist offenbar teurer als angenommen. Die französische Zeitung ‚Le Parisien‘ rechnet vor, dass die Verpflichtung des argentinischen Superstars mehr kostet als das bislang kolportierte Jahresgehalt von 35 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge kassiert Messi in Paris tatsächlich 41 Millionen jährlich. Auf seinen Zweijahresvertrag bezogen ergibt das eine Summe von 82 Millionen. Sollte zudem die Vertragsoption des 34-Jährigen gezogen werden, wodurch er bis 2024 an PSG gebunden wäre, spräche man von Gehaltsausgaben in Höhe von 123 Millionen.

Hinzukommt ein Handgeld, wie es bei ablösefreien Transfers branchenüblich ist. Im Fall von Messi entspricht dieses seinem Superstar-Status. 40 Millionen Euro soll PSG dem Argentinier für seine Unterschrift gezahlt haben. Dies ergibt somit Gesamtausgaben von bis zu 163 Millionen Euro.