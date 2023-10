Real-Zukunft: Joselu hat klaren Plan

Joselu würde gerne über die aktuelle Saison hinaus für Real Madrid auflaufen. Gegenüber ‚Relevo‘ sagt der ehemalige Bundesligaprofi: „Ich bin hier bei Real Madrid auf Leihbasis mit Kaufoption, sonst nichts. Ich würde wirklich gerne bleiben. Real Madrid ist der Verein meines Lebens, ich möchte eine besondere Saison spielen, um den Verein zu überzeugen und hier zu bleiben.“

Bislang betreibt der Stürmer in La Liga zweifellos Eigenwerbung, was eine Festverpflichtung angeht. In neun Partien war der 33-Jährige an sieben Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, zwei Vorlagen). Die mit Espanyol Barcelona vereinbarte Kaufoption liegt dem Vernehmen nach bei 1,5 Millionen Euro.