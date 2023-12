BVB: Nächste Belohnung für Brunner

Paris Brunner macht bei Borussia Dortmund einen weiteren Schritt in Richtung Bundesligamannschaft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, reist der 17-Jährige mit den Schwarz-Gelben ins Wintertrainingslager nach Marbella. In Südspanien soll sich das Sturmtalent dann vor den Augen von Trainer Edin Terzic für die Profis empfehlen.

Brunner wurde erstmals am 14. Spieltag gegen RB Leipzig (2:3) in den Profikader berufen, kam aber nicht zum Einsatz. Nach dem Trainingslager könnte es für den U17-Weltmeister regelmäßigere Gelegenheiten auf Bundesliga-Ebene geben. Zu seinem 18. Geburtstag am 15. Februar soll das Ausnahmetalent einen langfristigen Profivertrag beim BVB erhalten.