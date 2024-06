Verzicht auf Ausstiegsklausel: Thielmann bleibt Köln treu

Jan Thielmann bleibt dem 1. FC Köln auch in der zweiten Liga treu. Wie die Domstädter vermelden, verzichtet der 22-jährige Offensivspieler auf den Gebrauch seiner Ausstiegsklausel. An die Geißböcke ist das Eigengewächs noch bis 2026 vertraglich gebunden.

Thielmann sagt über seine Entscheidung: „Die Enttäuschung über den Abstieg sitzt immer noch tief. Gerade deshalb war es mir wichtig, schnell Klarheit für die neue Saison zu haben. Ich habe vorhandene Anfragen bewusst in den Hintergrund geschoben, um gegenüber dem FC schnell ein klares Bekenntnis abzugeben. Nach dieser negativen Spielzeit muss alles getan werden, damit der FC mit seinen überragenden Fans wieder positiven Zeiten entgegenblicken kann.“

Auch Geschäftsführer Christian Keller ist froh über den Verbleib: „Es spricht für Jan und seine hohe Identifikation mit dem FC, dass er sich sehr schnell und mit aller Überzeugung für einen Verbleib beim FC ausgesprochen hat. In der neuen Spielzeit werden wir genau diese hohe Identifikation und Überzeugung auf dem Platz brauchen, um wieder erfolgreichen Fußball zu spielen. Jan wird einer der Jungs sein, die dabei vorangehen.“

In der abgelaufenen Saison verpasste Thielmann die ersten neun Spieltage aufgrund einer Knieverletzung. Im Anschluss gelang ihm ein Treffer in 22 Spielen. Kommende Saison will der Außenbahnspieler effektiver sein.