St. Pauli: Neuer Stammkeeper im Sommer?

Wenn die Leihe von Dejan Stojanovic beim FC St. Pauli im Sommer endet, muss sich der Zweitligist eventuell nach einer neuen Nummer eins umsehen. „Dejan macht einen richtig guten Job und ist zu einer wichtigen Stütze für die Mannschaft geworden. Natürlich ist es eine Option, dass Dejan auch kommende Saison bei uns zwischen den Pfosten steht“, sagt Sportchef Andreas Bornemann in der ‚Hamburger Morgenpost‘ über den vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough ausgeliehenen Österreicher.

„Er fühlt sich hier wohl und würde gerne bleiben“, fährt Bornemann fort und schränkt ein: „Aber da ist viel Konjunktiv im Spiel. Wir haben mehrere Szenarien im Kopf.“ Middlesbrough gab im Januar 2020 noch 1,1 Millionen Euro für Stojanovic aus. Die Transfers des Kiezklubs siedelten sich in den vergangenen Jahren deutlich unter dieser Summe an, ein Kauf gestaltet sich in Corona-Zeiten also schwierig. Sollte eine erneute Leihe des 27-Jährigen nicht machbar sein, würden die die Hamburger ab Sommer lediglich mit Hertha BSC-Neuzugang Dennis Smarsch (22) im Tor dastehen.