BVB ersatzgeschwächt gegen Real: „Mentalität alleine reicht nicht"

Wie auch schon in der vergangenen Saison kaschieren bisher die guten Leistungen und vor allem die starken Ergebnisse in der Champions League bei Borussia Dortmund den eher tristen Ligaalltag. Nach dem begeisternden 7:1 gegen Celtic Glasgow Anfang Oktober reisen die Westfalen als Tabellenerster in die spanische Hauptstadt zur Neuauflage des Champions League-Finals aus dem Frühjahr, das Real Madrid in einem heißt umkämpften Spiel mit 2:0 gewonnen hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Real als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand auf Erzgegner FC Barcelona in der heimischen Liga in dieser Spielzeit noch ungeschlagen ist, läuft es bei den Dortmunder in der Bundesliga unter dem neuen Coach Nuri Sahin noch nicht rund. Die Schwarz-Gelben stehen lediglich auf Rang sieben und konnten am Freitag Aufsteiger St. Pauli nur mit Mühe besiegen (2:1).

Lese-Tipp

BVB: Absage an Chilwell

Gegen Real wartet eine ungleich schwere Aufgabe: „Mentalität reicht nicht, um gegen Real zu bestehen. Sie sind die Titelverteidiger. Wir brauchen alles, Qualität, Einsatz, Selbstbewusstsein und auch das nötige Spielglück, “ prophezeite Trainer Nuri Sahin auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Personal-Engpass auf den Außen

Der BVB muss dabei auf einige Spieler auf den Außenpositionen verzichten. Neben Karim Adeyemi und Julien Duranville (beide mit Muskelverletzung im Oberschenkel) fallen auch Giovanni Reyna (Leiste) und Yan Couto (Gesäß) aus. Pascal Groß und Niklas Süle stehen im Kader, noch ist allerdings unklar, ob es für die Startelf reicht.

Nach einer soliden Leistung inklusive Tor gegen St. Pauli dürfte Rami Bensebaini seinen Platz auf der linken Seite sicher haben. Jamie Gittens dürfte dazu für Donyell Malen ins Team rücken. Falls ein Einsatz in der Startelf für Groß noch zu früh kommt, wäre auch Felix Nmecha ein Kandidat für die Doppelsechs.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte der BVB gegen Real Madrid spielen