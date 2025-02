Letzte Zweifel ausgeräumt: Bayern tütet nächste Verlängerung ein

Manuel Neuer (38) hat mit seiner Unterschrift unter eine neues bis 2026 datiertes Arbeitspapier an der Säbener Straße den Anfang gemacht. Noch in dieser Woche will der FC Bayern die nächste wichtige Vollzugsmeldung verkünden.

Laut ‚The Athletic‘ hat man sich mit Linksverteidiger Alphonso Davies (24) final auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit verständigt. Zuletzt hieß es, dass noch Einzelheiten des Deals ausgearbeitet werden müssten, die aber nur als Formsache angesehen wurden.

Im Verlauf diese Woche wird Davies dem in der Regel sehr gut informierten englischen Sportportal zufolge die Tinte zu Papier bringen und sich bis 2030 an den deutschen Rekordmeister binden. Jährilich soll der Kanadier dann bis zu 20 Millionen Euro einstreichen, inklusive Handgeld kostet der Deal den Bundesligatabellenführer rund 120 Millionen Euro.

Es ist das Ende eines langwierigen Transferpokers um den pfeilschnellen Linksfuß, der aktuell nur noch bis zum Sommer an die Münchner vertraglich gebunden ist und lange mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht wurde, allen voran Real Madrid.