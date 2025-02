Neuer spielt bis 40: Bayern verkündet Verlängerung

Manuel Neuer hängt wie erwartet noch ein Jahr dran. Der FC Bayern verkündet, dass der 38-jährige Schlussmann und Kapitän seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat. Mit Ablauf des Arbeitspapiers wird Neuer 40 Jahre alt sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Weltmeister von 2014 lässt sich zitieren: „Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele.“

Derweil freut sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl: „Manuel Neuer ist der beste Torwart seiner Generation und schon jetzt eine Ikone des FC Bayern. Wenn man über das Torwartspiel unserer Zeit spricht, spricht man über Manuel Neuer, und das weltweit. Er ist ein absolutes Vorbild - auf wie neben dem Spielfeld. Wir freuen uns sehr, dass diese einzigartig erfolgreiche Beziehung weitergeht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer blickt auf eine beeindruckende Titelsammlung mit den Bayern. Bislang stehen elf Meisterschaften, fünf Pokalsiege und zwei Champions League-Triumphe zu Buche. Diese Bilanz will Neuer bis 2026 noch ausbauen.