Messis Entscheidung: Des einen Glück ist des anderen Leid

In Spanien macht sich Erleichterung breit

„Leo Messi bleibt“, titelt die ‚Marca‘ in ihrer heutigen Ausgabe in Anlehnung an die von Lionel Messi getroffene Entscheidung. Der Argentinier teilte gestern in einem Interview der Presse mit, dass er den FC Barcelona diesen September nicht verlassen werde. Auch die spanische Sportzeitung ‚Sport‘ wirbt mit der Schlagzeile: „Messi bleibt.“ Die ‚Mundo Deportivo‘ hingegen macht auf die Worte Messis aufmerksam: „Ich bleibe und werde weiterhin alles geben.“ Ganz Spanien ist scheinbar erleichtert und kann erst einmal durchatmen.

Auch die Fußballwelt meldet sich zu Wort

Bleiben wir zuerst in Spanien. Trotz des Verbleibs von Lionel Messi ist es die ‚Marca‘, die mit den Worten „die Krise“ auch auf die derzeitige Situation beim FC Barcelona hindeutet. Die ‚Times‘ spricht von einer Entscheidung, die „zögerlich“ ist und spielt damit darauf an, dass La Pulga in keinen Rechtsstreit mit den Katalanen geraten will, die den Dribbelkünstler nicht ziehen lassen wollten. In seiner Heimat bezeichnet ihn die Sportzeitung ‚Olé‘ als „Gefangener seiner Liebe“. Wie soll sich der Superstar bei solchen Umständen voll und ganz auf seine sportlichen Leistungen konzentrieren können, fragen sich die Gazetten.

Manchester City ist enttäuscht

In England herrscht demgegenüber Enttäuschung. Manchester City war kurz davor, den Transfer-Coup des Sommers zu tätigen, steht aber nun mit leeren Händen da. Für die ‚Manchester Evening News‘ steht fest, dass es in der nächsten Zeit erst einmal „keine Geschäfte mit Messi“ geben wird. Der ‚Daily Mail‘ zufolge wird der Vorstandsvorsitzende des Klubs, Al-Mubarak, dafür verantwortlich gemacht, dass der große Deal geplatzt ist.