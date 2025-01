Rennes: Sampaoli geht – Beye übernimmt

Stade Rennes nimmt einen Wechsel auf der Trainerbank vor. Wie der französische Erstligist offiziell verkündet, haben der Klub und sein bisheriger Coach Jorge Sampaoli ihre Zusammenarbeit in beiderseitigem Einvernehmen beendet. Zeitgleich präsentierte der Tabellen-16. Der Ligue 1 bereits den Nachfolger. Habib Beye übernimmt den abstiegsbedrohten Klub zunächst bis zum Saisonende. Der Kontrakt des 47-Jährigen enthält jedoch eine erfolgsabhängige Option auf eine einjährige Verlängerung.

„Stade Rennes freut sich, Habib Beye willkommen zu heißen. Angesichts der sich verschlechternden sportlichen Situation mussten wir eine Veränderung vornehmen. Der Verein hat volles Vertrauen in ihn, dass er die ihm anvertraute Aufgabe erfüllen wird, nämlich neuen Schwung zu erzeugen und in der Ligue 1 wieder nach oben zu klettern“, lässt sich Arnaud Pouille, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Klubs, zitieren. Vorgänger Sampaoli hatte den Trainerposten erst am 11. November übernommen, in acht Spielen aber nur sechs Punkte geholt und in diesem Kalenderjahr vier Niederlagen kassiert.