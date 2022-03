Matarazzo über Faghir: „Das liegt am Spieler selbst“

Beim VfB Stuttgart erhofft man sich eine klare Leistungssteigerung vom 18-jährigen Wahid Faghir. Weitere Einsätze bei den Profis müsse der Stürmer sich erarbeiten, wie Coach Pellegrino Matarazzo im ‚kicker‘ deutlich macht: „Das liegt am Spieler selbst. Daran, was er im Training anbietet und wie er die Ärmel hochkrempelt. Wahid hat schon gezeigt, was er kann. Gerade im Sechzehner. Wenn er zum Abschluss kommt, ist er brandgefährlich. Aber es gibt nicht nur Aktionen im Strafraum. Er arbeitet gut. Aber er kriegt es nicht ganz so umgesetzt, wie es sein könnte.“

Sven Mislintat hatte den jungen Dänen im vergangenen Sommer für 4,5 Millionen Euro von Vejle BK verpflichtet. Der Sportdirektor scheint nach wie vor überzeugt zu sein vom Torjäger. Über Faghir und den ebenfalls vor Saisonbeginn gekommenen Ömer Beyaz (18) sagt Mislintat: „Das sind Projekte, die auf fünf Jahre angelegt sind.“