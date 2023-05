Bundesligist will 15-Tore-Mann Celar

Ein echtes Schnäppchen war dieser Zan Celar für den FC Lugano. Vor zwei Jahren kaufte der Schweizer Erstligist den heute 24-Jährigen Slowenen für eine knappe halbe Million Euro der AS Rom ab. Heute, nach zehn Toren in der ersten Saison und deren 15 in der laufenden, zählt Celar zu den besten Stürmern im Alpenstaat.

So überrascht es nicht, dass der robuste 1,86-Mann die Aufmerksamkeit eines Bundesligisten auf sich gezogen hat. Laut ‚Sport Bild‘ ist Celar ein Kandidat bei der TSG Hoffenheim – und offenkundig ein aussichtsreicher, soll doch die Alternative Dawid Kownacki (26) schon sehr weit mit dem SV Werder Bremen sein.

Die Kraichgauer haben Lugano dem Fachmagazin zufolge schon kontaktiert. Bis 2025 ist Celar noch an die Tessiner gebunden und hat seinen Marktwert in den vergangenen beiden Jahren enorm in die Höhe getrieben. Anzunehmen ist, dass Hoffenheim erst einmal den Klassenerhalt sichern will, bevor die Verantwortlichen ihr Werben um den Torjäger forcieren.