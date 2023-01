Bayern verdoppelt Sommer-Angebot – Gladbach antwortet

Der FC Bayern hat seine erste Offerte für Yann Sommer (34) verdoppelt. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Münchner nun eine Ablöse von acht Millionen Euro plus eine Million an möglichen Boni geboten – Borussia Mönchengladbach habe auch diesen Vorschlag abgelehnt.

Durchaus überraschend, hieß es doch zuletzt noch, bei etwa dieser Größenordnung werde man sich am Niederrhein für einen Sommer-Verkauf öffnen. Jonas Omlin (29) gilt als Wunschnachfolger und wäre für eine ähnliche Summe zu haben. Laut ‚Sky‘ liegt dem HSC Montpellier aber noch kein Gladbacher Angebot vor.

Dem FC Bayern rennt derweil die Zeit davon: Am Freitag geht es in der Bundesliga gegen RB Leipzig los, heute in zwei Wochen schließt das Transferfenster. Erst gestern sagte den Münchnern Alexander Nübel (26/AS Monaco) endgültig ab, alle Hoffnungen liegen daher auf Sommer und Gladbach.