Schalke verleiht Bozdogan

Der FC Schalke verleiht Can Bozdogan (20) für die Saison 2021/22 an Besiktas. Der Klub aus Istanbul sichert sich zudem eine Kaufoption. Bozdogans Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2024.

Interesse an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers zeigte in den vergangenen Wochen auch Rapid Wien. In Gelsenkirchen war Bozdogan nicht mehr gefragt, kam in der neuen Saison nur einmal für das Regionalliga-Team zum Einsatz.

„Nach den Gesprächen mit Can und seinem Management sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass ihm eine Luftveränderung guttun wird. Wir wünschen ihm für das Jahr in Istanbul alles Gute“, sagt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.