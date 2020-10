Fortuna holt neuen Torhüter

Fortuna Düsseldorf holt Verstärkung für die Torhüterposition an Bord. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, erhält der zuletzt vereinslose Anton Mitryushkin einen Vertrag bis Saisonende. In den vergangenen Tagen hatte der 24-jährige Schlussmann bereits als Testspieler am Mannschaftstraining der Rheinländer teilgenommen.

„Ich bin sehr glücklich und dankbar, nun Teil dieses großen Klubs zu sein und hier den nächsten Schritt meiner Entwicklung zu nehmen. Deutschland ist ein Torhüter-Land – deshalb bin ich mir sicher, dass ich hier eine Menge lernen kann“, schwärmt Mitryushkin von seiner neuen Aufgabe, „ich habe in der vergangenen Woche, in der ich schon am Mannschaftstraining teilnehmen durfte, eine angenehme Atmosphäre untereinander festgestellt.“

„Anton Mitryushkin hat bei uns in den letzten Tagen einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein junger Torwart, der schon Erfahrungen in zwei ersten Ligen in Europa gesammelt hat, aber auch noch Potenzial in sich trägt“, fasst Cheftrainer Uwe Rösler die Verpflichtung zusammen.

Mitryushkin wurde bei Spartak Moskau ausgebildet. In den vergangenen vier Jahren stand der 1,89 Meter große Keeper beim FC Sion insgesamt 76 Mal zwischen den Pfosten. Der Schweizer Klub ließ den Vertrag des ehemaligen russischen U21-Nationalspielers im Sommer auslaufen.