Tel über seine Spielanteile bei den Bayern

Mathys Tel hat Stellung zu seinen Spielanteilen beim FC Bayern bezogen. „Als Fußballer hofft man, regelmäßig spielen zu können. Aber ich bin noch jung, ich gebe mich mit dem zufrieden, was man mir gibt. Ich bin nicht hier, um zu meckern. Ich nehme das, was ich bekomme, und versuche, mich zu verbessern“, so der 17-jährige Angreifer laut der ‚tz‘ im Anschluss an das 6:1 gegen Werder Bremen.

Vor der Saison war Tel für 20 Millionen Euro von Stade Rennes an die Isar gewechselt. Im gestrigen Spiel Tel in der 71. Minute für Jamal Musiala eingewechselt und erzielte in der 84. Minute sein drittes Bundesligator. In der laufenden Saison stand der Rechtsfuß bislang erst einmal in der Startelf der Münchner.