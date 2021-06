Dänische Spieler entscheiden selbst über Einsatz

Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand überlässt es seinen Spielern, ob sie nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im zweiten EM-Vorrundenspiel gegen Belgien am Donnerstag (18 Uhr) auflaufen wollen. „Wir können noch nicht sagen, ob jeder Spieler mental bereit sein wird, das Spiel am Donnerstag zu bestreiten“, so der Ex-Coach von Mainz 05 auf der heutigen Pressekonferenz.

Deshalb sei es „in Ordnung, wenn es einige Spieler gibt, die emotional nicht bereit sind, gegen Belgien zu spielen“, so Hjulmand, der jedoch guten Mutes ist: „Am Montag wurde beim Abendessen wieder gelacht. [...] Es ist unser Wunsch, am Donnerstag zu zeigen, was für eine Mannschaft wir haben und wer wir sind. Wir werden unser Bestes geben.“