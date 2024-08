Gladbach: Serie A-Klub nimmt Reitz ins Visier

Lazio Rom hat offenbar ein Auge auf Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach geworfen. Laut ‚Il Messaggero‘ ist der 22-Jährige neben Carlos Alcaraz (21/FC Southampton) und Antoni Milambo (19/Feyenoord Rotterdam) einer der Kandidaten für das Mittelfeld der Biancocelesti. Dem Bericht zufolge taxiert die Borussia den Wert des deutschen U-Nationalspielers auf zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Februar verlängerte der gebürtige Duisburger, der in der vergangenen Bundesliga-Saison in allen Spielen zum Einsatz kam und dabei neun Torbeteiligungen (sechs Tore, drei Vorlagen) verbuchte, sein Arbeitspapier langfristig bis 2028. Die Borussia befindet sich ergo in einer guten Verhandlungsposition.