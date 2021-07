BVB sendet klares Zeichen an Bürki

Dass Roman Bürkis Zeit bei Borussia Dortmund vorüber ist, wird immer deutlicher. Nun hat der Schweizer auch symbolisch den Posten als Nummer eins im Tor des BVB verloren. Gregor Kobel (23) wird fortan die Rückennummer eins tragen. Bürki erhält von nun an die Nummer 38 auf seinem Trikot. Ob der 30-Jährige jemals in einem Pflichtspiel für die Borussia darin aufläuft, bleibt offen.

Das Signal aus Dortmund an Bürki ist klar. Eine sportlich befriedigende Zukunft gibt es für den ehemaligen Nationalspieler nicht bei den Schwarz-Gelben. Doch als Nummer zwei dürfte der 1,87 Meter große Torwart schlichtweg zu teuer sein. Für Sportdirektor Michael Zorc gestaltet sich die Suche nach einem Abnehmer bislang allerdings schwierig.

Aus der Ligue 1 gab es Berichten zufolge reges Interesse an Bürki. Demnach waren die AS Monaco und Olympique Marseille an Bürki dran. Beide Klubs haben inzwischen aber eine andere Wahl getroffen. Bei den Monegassen wird Alexander Nübel vom FC Bayern per Leihe das Tor hüten. In Marseille fiel die Wahl auf Pau López von der AS Rom.