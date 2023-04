Augsburg: Maaßen spricht über Pepi-Zukunft

Enrico Maaßen ist erfreut über Ricardo Pepis (20) Entwicklung bei Leihverein FC Groningen. „Rechnung voll aufgegangen. Das war der Gedanke, ihm nochmal Zeit zu geben in einer Liga, die vielleicht physisch nicht so anspruchsvoll ist wie die Bundesliga, aber trotzdem technisch gut“, zitiert der ‚Sportbuzzer‘ den Trainer des FC Augsburg.

Ob dieses Lob gleichzusetzen ist mit der dauerhaften Rückkehr des talentierten Angreifers, steht allerdings noch nicht fest. „Es freut uns sehr, dass diese Entwicklung so positiv verläuft. Dass er viele Tore macht, auch in der Nationalmannschaft. Wir freuen uns, wenn er bald zurückkommt“, so Maaßen weiter. Der Punkt: Neu-Nationalspieler Mergim Berisha (24) soll im Anschluss an seine Leihe festverpflichtet werden. An Pepi wiederum bekunden die niederländischen Topklubs PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam Interesse.

