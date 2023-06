Tottenham denkt an Maguire-Transfer

Bei Tottenham Hotspur richtet sich der Blick nach der Anstellung von Neu-Trainer Ange Postecoglou auf Harry Maguire. Laut der ‚Daily Mail‘ ist der Innenverteidiger von Manchester United eines der Transferziele unter dem neuen Übungsleiter der Londoner. Maguire spielt bei den Red Devils nur noch eine untergeordnete sportliche Rolle.

Trainer Erik ten Hag setzte den 55-fachen englischen Nationalspieler nur in rund der Hälfte der möglichen Spielzeit ein. Maguire steht in Manchester noch bis 2025 unter Vertrag. Auf einen Vereinswechsel drängt der 30-Jährige zwar nicht unbedingt, aber grundsätzlich soll er offen für mögliche Alternativen sein. Mit Blick auf die EM 2024 könnten den Abwehrchef der Three Lions die höheren Einsatzchancen bei Tottenham von einem Transfer überzeugen.

