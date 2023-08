Auch Gladbach war dran: Leeds holt Kamara

Leeds United verstärkt den Kader mit einem neuen Mittelfeldspieler. Glen Kamara kommt von den Glasgow Rangers zu den Peacocks und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. Zur Ablöse machen beide Klubs keine Angaben.

Der 27-jährige Nationalspieler von Finnland stand in Glasgow noch bis 2025 unter Vertrag. Nun folgt der vorzeitige Abgang in die Premier League. Auch Borussia Mönchengladbach wurde vor einigen Wochen mit dem Sechser in Verbindung gebracht. Der Zuschlag geht jetzt aber an die Whites.