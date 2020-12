Kölner Wintertransfers: Heldt muss abwarten

Der 1. FC Köln hat sich offenbar auf einen Fahrplan für den Wintertransfermarkt festgelegt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Manager Horst Heldt zunächst die ersten vier Spieltag im neuen Jahr abwarten. Demnach ist vor dem Spiel gegen Schalke 04 am 20. Januar nicht mit Neuzugängen zurechnen. Erst nach dem Start will man am Geißbockheim entscheiden, ob auch ohne Abgänge nachgebessert werden muss und dafür Schulden aufgenommen werden.

Denn eigentlich sind die Kassen für Transfers leer. Im Sturm plagen die Kölner aber akute Personalsorgen. Sollte nach den ersten vier Spielen absehbar sein, dass es mit dem Klassenerhalt tatsächlich eng werden könnte, soll Heldt die Freigabe für offensive Neuverpflichtung erhalten. Aktuell belegen die Kölner den 15. Tabellenplatz. Der Abstand zum Relegationsplatz und Arminia Bielefeld beträgt lediglich einen Punkt.