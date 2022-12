Medien: City vor Verpflichtung von Argentinien-Juwel

Vor einem Jahr gelang Manchester City die Verpflichtung von Julian Álvarez. Inzwischen ist der 22-jährige Argentinier Weltmeister und für die Offensive der Skyblues trotz der Konkurrenz von Erling Haaland eine echte Bereicherung. Ein Jahr später wildert der Klub von Startrainer Pep Guardiola erneut in Argentinien.

Diesmal befindet sich allerdings ein Sechser im Visier der City-Bosse. Máximo Perrone steht Fabrizio Romano zufolge vor einem Wechsel von Vélez Sarsfield zum englischen Meister. Wie der Transfermarkt-Insider berichtet, will City in Kürze die Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet 7,5 Millionen Euro ziehen und den 19-Jährigen auf die Insel lotsen.

Ein überschaubarer Preis für eines der größten Mittelfeld-Talente aus dem Land des frischgebackenen Weltmeisters. Perrone kommt in der laufenden Saison bereits auf stattliche 33 Pflichtspiele, in denen er sich mit drei Toren und zwei Vorlagen auch offensiv einbringen konnte.