Registrierungsdrama: Verrückte Lösung für Olmo?

Dani Olmo wird bis auf weiteres nicht für den FC Barcelona auflaufen können. Die Katalanen wollen zwar gerichtlich gegen das Urteil vorgehen, doch Stand jetzt haben sich La Liga und der spanische Verband RFEF gemeinsam dazu entschieden, dass der Spielmacher ebenso wie Teamkollege Pau Víctor nicht registriert werden.

Olmo soll wenig verwunderlich sehr verärgert über dieses Dilemma sein. Eigentlich kommt ein Tapetenwechsel für den spanischen Europameister, der aufgrund einer Klausel nun sogar ablösefrei andernorts anheuern könnte, nicht infrage. Doch weil die Situation festgefahren scheint, bringt der ‚Corriere della Sera‘ ein ungewöhnliches Szenario ins Spiel.

Demzufolge wittert der AC Mailand die Chance auf eine Zusammenarbeit mit Olmo. Kurios: Die Rossoneri sollen anbieten, den früheren Leipzig-Profi bis zum Sommer unter Vertrag zu nehmen, damit er im Anschluss wieder zu den Blaugrana zurückkehren kann. Barça will den 26-Jährigen unbedingt in den eigenen Reihen halten, doch unter Umständen bleibt den Verantworltichen nichts anderes übrig, als eine kurzfristige Trennung in Betracht zu ziehen.