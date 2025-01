„Erste und letzte Option“: Olmo-Berater mit Klartext zum Barça-Fiasko

Nach vielen Jahren der abenteuerlichen Registrierungseskapaden und Last Minute-Deals scheint der FC Barcelona in dieser Winterpause zum ersten Mal einen echten Dämpfer zu erhalten. Eine final verwehrte Spielberechtigung für Dani Olmo wäre die erste große sportliche Konsequenz des katastrophalen Finanzgebarens der Katalanen. Doch sowohl der stolze Traditionsklub als auch die Olmo-Seite glauben noch an die Wende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittlerweile schaut ganz Europa auf den verzweifelten Kampf des Klubs um die Registrierung seines Toptransfers des vergangenen Sommers. Etliche Topvereine wittern ihre Chance und wollen den 26-Jährigen, der aufgrund einer Vertragsklausel ablösefrei wechseln dürfte, unter Vertrag nehmen. In einem Interview mit ‚Give me Sport‘ bekräftigt Andy Bara, der Berater von Olmo, jedoch erneut, dass dieser keine Absicht habe, Barça den Rücken zu kehren.

Es gibt keinen Plan B

Stattdessen hoffen sein Klient und er noch auf die Lösung des Problems: „Wir verhandeln mit keinem Verein. Dani ist Barcelona-Spieler und er will ein Barcelona-Spieler sein. Er hat sich in seinem Leben sehr bemüht, dort zu sein. Das war schon lange sein Wunsch. Barcelona ist die erste und letzte Option. Dani, sein Vater, seine Familie und ich denken nicht über andere Optionen nach.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Alle Hoffnung setze Bara nach wie vor in das Verhandlungsgeschick der Barça-Bosse: „Um ehrlich zu sein, bin ich ganz ruhig. Es mag seltsam klingen, aber ich glaube an Präsident Laporta und Sportdirektor Deco und ich bin sicher, dass sie eine Lösung für Dani finden werden. Es ist ein riesiger Verein und ich bin sicher, dass er noch viele Jahre bei Barça spielen wird. Er ist glücklich im Verein. Dani hat den Wunsch, dort zu sein.“

Stressige Situation für Olmo

Dennoch, gesteht Olmos Berater, habe der aktuelle Schwebezustand natürlich Auswirkungen auf seinen Schützling: „Es ist eine stressige Situation für Dani, wie für jeden anderen Spieler auch. Aber er ist ein großartiger Spieler und Mensch, er versucht, ruhig zu bleiben. Natürlich ist Dani ein Gewinner und er liebt es, die Spiele zu spielen, nicht sie zu nur zu schauen.“