La Liga bleibt hart: Barça erlebt Olmo-Super-GAU

Bis zum Schluss gingen beim FC Barcelona und wohl auch in weiten Teilen der Fußballwelt alle davon aus, dass dem finanziell angeschlagenen Klub die Registrierung von Dani Olmo für die restliche Saison noch auf den letzten Drücker gelingen würde. Doch diesmal scheinen sich die Katalanen verkalkuliert zu haben. Die spanische Liga erteilt dem Spielmacher wie auch seinem Teamkollegen Pau Víctor keine Spielberechtigung.

„La Liga teilt mit, dass der FC Barcelona bis heute, 31. Dezember, keine Alternative vorgelegt hat, die es ihm ermöglichen würde, in Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen Kontrollvorschriften von La Liga einen Spieler ab dem 2. Januar zu registrieren“, teilte die LFP am späten Dienstagabend mit.

Auch Plan B schlägt fehl

Barça hatte in den vergangenen Wochen zweimal erfolglos versucht, vor Gericht die Registrierung von Olmo zu erzwingen. Der Plan B des 27-fachen spanischen Meisters war ein 100-Millionen-Deal über den Verkauf von VIP-Logen im modernisierten Stadion Camp Nou an einen arabischen Investmentfonds. Dieser sollte genug Geld in den Klub pumpen, um Olmo für den Spielbetrieb melden zu können. Auch dieser Kniff schlug nun fehl.

Aufgrund einer Klausel in seinem Vertrag darf Olmo bei einer verpassten Registrierung den Verein ablösefrei verlassen. Dem Vernehmen nach zeigen einige Vereine Interesse an dem 26-Jährigen, darunter Manchester City, der FC Arsenal, Paris St. Germain. Aus der Bundesliga würden sich der FC Bayern, Bayer Leverkusen und Olmos Ex-Klub RB Leipzig eine gute Gelegenheit, den Edeltechniker unter Vertrag zu nehmen, ebenfalls nicht nehmen lassen.

Barça kämpft weiter

Dieser schließt laut Aussagen seines Beraters einen Barça-Abgang im Januar aus. Vor der Entscheidung der Liga hatte Olmos Berater Andy Bara gegenüber Transferexperte Fabrizio Romano verkündet: „Dani hat die Entscheidung getroffen, in Barcelona zu bleiben, denn er möchte weiterhin für Barça spielen. Wir ziehen keine andere Option in Betracht.“

Fraglich ist jedoch, ob es bei dieser Einstellung bleibt, sollte sich das „Nein“ der Ligaverwaltung wirklich als final erweisen. Barcelona gibt weiterhin nicht auf und schaltet nun den spanischen Fußballverband ein. „Der FC Barcelona teilt mit, dass er beim spanischen Fußballverband (RFEF) eine neue Lizenz für die Spieler Daniel Olmo und Pau Víctor beantragt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung des Klubs.