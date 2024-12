Registrierungsdrama: Olmo-Berater verkündet Entscheidung

Dani Olmo schließt einen Klubwechsel im Januar aus. „Dani hat die Entscheidung getroffen, in Barcelona zu bleiben, denn er möchte weiterhin für Barça spielen. Wir ziehen keine andere Option in Betracht“, verkündet Andy Bara, Berater des 26-Jährigen, gegenüber Fabrizio Romano, „Dani möchte für Barcelona spielen.“

Ob der spanische Nationalspieler dazu in der Lage sein wird, ist aber nach wie vor offen. Es ist unklar, ob Barça in der Lage ist, den Edeltechniker für die Rückrunde zu registrieren, da der Klub Probleme mit dem spanischen Financial Fairplay hat. Ein Versuch, vor Gericht die Registrierung des Sommer-Neuzugangs zu erzwingen, scheiterte bereits.

Plan B ist ein 100-Millionen-Deal über den Verkauf von VIP-Logen im modernisierten Stadion Camp Nou an einen arabischen Investmentfonds. Dieser soll genug Geld in den Klub pumpen, um Olmo für den Spielbetrieb melden zu können.

Ob das tatsächlich klappen wird, ist zurzeit noch offen. Klar ist hingegen, dass am heutigen Silvestertag die Deadline für die Registrierung ist – und laut den jüngsten Berater-Aussagen, dass Olmo auch ohne Spielberechtigung in Barcelona bleiben will. Aufgrund einer Sonderklausel in seinem Vertrag wäre er in dem Fall auch berechtigt gewesen, den Klub ablösefrei zu verlassen.