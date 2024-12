Neues Bayern-Gerücht: Heute Deadline Day für Olmo

Die finanziellen Auflagen der spanischen Liga bereiten dem FC Barcelona schon seit Jahren immer wieder Probleme bei der Registrierung seiner Spieler. In diesem Winter betrifft das Dani Olmo, der erst im Sommer für 55 Millionen Euro von RB Leipzig gekauft wurde, sowie Ersatzstürmer Pau Víctor (23).

Klar ist: Am heutigen Silvestertag ist für Barça Deadline Day, also die letzte Gelegenheit, das Duo für den Spielbetrieb in der Rückrunde zu melden. Barça zog diesbezüglich schon vor Gericht, scheiterte aber am gestrigen Montag zum zweiten Mal. Eine Hintertür bietet ein 100-Millionen-Deal über den Verkauf von VIP-Logen im modernisierten Stadion Camp Nou an einen arabischen Investmentfonds. Ob das klappt? Die Zeit rennt.

Schaffen die Katalanen es nicht, Olmo zu registrieren, kommt dieser logischerweise sofort auf den Markt. Dem Vernehmen nach kann der 26-Jährige dann sogar kündigen und ablösefrei wechseln. Und an dieser Stelle lauern schon zahlreiche Topklubs, die Olmos bärenstarke Leistungen bei der siegreichen EM im Sommer nicht vergessen haben.

Olmos Draht zu Bayern-Boss Eberl

Schon damals gab es recht heiße Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern. Die spanische Zeitung ‚as‘ zählt die Münchner auch jetzt wieder zum Interessentenkreis. Die Olmo-Seite pflegt ein gutes Verhältnis zu Bayerns Sportvorstand Max Eberl, dem zu Leipziger Zeiten im Sommer 2023 mit Olmos Vertragsverlängerung ein Coup geglückt war.

Als weitere Klubs in Lauerstellung gelten die kriselnden Manchester-Klubs City und United, der FC Arsenal und Paris St. Germain. Ob sich all diese Vereine reale Hoffnungen auf einen ablösefreien Deal machen dürfen, entscheidet sich noch am heutigen Olmo-Deadline-Day.