Einigung: Der Preis für Balogun steht

Die AS Monaco greift für Folarin Balogun tief in die Tasche. Wie ‚RMC‘ berichtet, haben die Monegassen eine Einigung mit dem FC Arsenal erzielt: 45 Millionen Euro Ablöse plus Boni sollen für Balogun nach London fließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 22-jährigen Stürmer liegt in Monaco ein Fünfjahresvertrag bereit, der Wechsel könnte nun schnell über die Bühne gehen. In der vergangenen Saison überzeugte Balogun als Leihgabe in der Ligue 1. Seine Bilanz: 37 Spiele und 21 Tore für Stade Reims.