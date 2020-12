HSV-Duo vor Verlängerung

Der Hamburger SV wird offenbar in Kürze zwei Vertragsverlängerungen eintüten. Einem Bericht der ‚Hamburger Morgenpost‘ zufolge wird Ersatztorhüter Tom Mickel voraussichtlich noch in dieser Woche seinen am Saisonende auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre plus Option verlängern. Für den Anschluss soll es für den 31-Jährigen in anderer, noch nicht genau definierter Funktion beim HSV weitergehen.

Eine Einigung steht laut der ‚Mopo‘ auch bei Stephan Ambrosius bevor. Der Zweitligist warte „nur noch auf das Okay der Ambrosius-Seite“ – vorausgegangen waren Differenzen und lange Verhandlungen mit dem Berater des 21-jährigen Innenverteidigers. Das neue Arbeitspapier soll eine Laufzeit von vier Jahren haben.