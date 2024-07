Neuer Flügelstürmer: Union schielt nach Italien

Bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensivabteilung sind die Scouts von Union Berlin offenbar in Italien fündig geworden. Gianluca Di Marzio nennt die Köpenicker als Interessenten für Christian Kouamé vom AC Florenz. Der ivorische Flügelstürmer steht nur noch bis 2025 bei der Fiorentina unter Vertrag und könnte somit zum Schnäppchen auf dem diesjährigen Transfermarkt werden.

Kouamé steht jedoch nicht nur beim Bundesligisten auf dem Zettel. Ende Juni hatte Di Marzio noch Champions League-Teilnehmer FC Bologna mit Kouamé in Verbindung gebracht. Die ‚Marca‘ brachte den 26-Jährigen gerade erst beim RCD Mallorca ins Spiel. Ins Detail geht der italienische Journalist bezüglich des Interesses aus Berlin aber nicht. Ob Union schon mit einem Angebot vorstellig wurde, ist nicht bekannt.

Der schnelle Außenbahnspieler pendelte in der Hinrunde der vergangenen Saison zwischen Ersatzbank und Startelf, nahm dann mit der Elfenbeinküste am Afrika Cup teil und konnte dann nach einer überstandenen Malaria-Infektion wieder in seine alte Rolle bei La Viola schlüpfen.