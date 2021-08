United: Martial & Dalot sollen bleiben

Anthony Martial (25) und Diogo Dalot (22) werden Manchester United offenbar in der kommenden Saison erhalten bleiben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, spielen beide Akteure in den Plänen von Ole Gunnar Solskjaer eine Rolle. Martial wurde zuletzt mit Inter Mailand in Verbindung gebracht, doch die Red Devils wollen den Flügelstürmer nicht verkaufen.

Dalot soll mit Aaron Wan-Bissaka (23) um den Posten als Rechtsverteidiger konkurrieren. Lange Zeit galt Kieran Trippier (30) von Atlético Madrid als mögliche Neuverpflichtung am Old Trafford. Die Forderungen der Rojiblancos sind dem Bericht zufolge aber zu hoch für United. Dementsprechend wird Dalot, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den AC Mailand spielte, die Rolle des Herausforderers von Wan-Bissaka annehmen.