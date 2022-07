Reds verlängern mit Talent Chambers

Nachwuchshoffnung Luke Chambers (18) hat beim FC Liverpool einen neuen Vertrag unterschrieben. Das englische Abwehrtalent absolvierte bislang die Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft. In Testspielen gegen Manchester United und Crystal Palace durfte Chambers einige Einsatzminuten sammeln.

Luke Chambers has signed a new contract with the Reds 🙌🔴