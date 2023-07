Szalai: TSG statt Union?

Im Poker um Attila Szalai bahnt sich eine überraschende Wende an. Wie der ‚kicker‘ mit Verweis auf Klubangaben berichtet, ist der Innenverteidiger bei Union Berlin kein Thema mehr. Zwar suchen die Eisernen nach wie vor nach einem neuen Mann für die Zentrale, dessen Name soll aber nicht Szalai lauten.

Trotzdem könnte der ungarische Nationalspieler seine Karriere in der Bundesliga fortsetzen. Laut dem Reporter Ertan Süzgün, der für ‚Sports Digitale‘ arbeitet, verhandeln die Berater des 25-Jährigen derzeit intensiv mit der TSG Hoffenheim. Demzufolge haben die Sinsheimer in den Verhandlungen „einen Schritt nach vorne gemacht“. Erst gestern wurde das Interesse der Kraichgauer am Linksfuß bekannt. Auch der SC Freiburg befindet sich dem Vernehmen nach noch im Rennen.

