Konkurrenz für Union: Bundesligisten steigen in Szalai-Poker ein

Attila Szalais Karriere hat in den vergangenen Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen. Nach seinem Wechsel 2021 für 2,2 Millionen Euro von Apollon Limassol zu Fenerbahce, ist der 25-Jährige nicht mehr aus dem Abwehrzentrum der Istanbuler wegzudenken. In der vergangenen Saison war der Innenverteidiger Dauerbrenner seiner Mannschaft und stand wettbewerbsübergreifend 52 Mal auf dem Platz.

Mit seiner Zweikampfstärke spielte sich Szalai auf den Einkaufszettel von Union Berlin. Von einer Einigung mit den Eisernen war sogar bereits die Rede – davon lassen sich zwei Ligakonkurrenten anscheinend nicht abschrecken. Informationen des türkischen ‚Sports Digitale‘ zufolge haben den Linksfuß noch zwei weitere Bundesligisten ins Visier genommen: Namentlich der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim. Beide Klubs seien an dem Ungar interessiert.

Bei der TSG könnte der 35-fache Nationalspieler den freigewordenen Kaderplatz von Ermin Bicakcic (33) einnehmen. Am gestrigen Samstag wurde die Trennung nach neun gemeinsamen Jahren bekanntgegeben.