Bicakcic verlässt Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim und Ermin Bicakcic gehen nach neun gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der Innenverteidiger und der Bundesligist haben sich dazu entschieden, den Ende Juni ausgelaufenen Vertrag im Kraichgau nicht noch einmal zu verlängern. Für Hoffenheim stand Bicakcic in 147 Pflichtspielen auf dem Platz.

Der häufig von Verletzungen geplagte 33-Jährige erklärt: „Einen großen Dank auch an die TSG-Verantwortlichen […] für die offenen, konstruktiven und vor allem freundschaftlichen Gespräche in den vergangenen Wochen. Dennoch entsprach am Ende die vorgesehene Rolle und das Angebot der TSG nicht ganz meiner Vorstellung und meinem sportlichen Anspruch, sodass ich, auch wenn es mir emotional extrem schwer gefallen ist, das Angebot der TSG dankend ablehnen musste. Ich hatte eine längere Leidenszeit, umso mehr brennt das Feuer noch in mir.“

