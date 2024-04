Trotz VfB-Kaufoption: Zwei Topklubs jagen Leweling

Bis zum Sommer ist Jamie Leweling (23) noch beim VfB Stuttgart untergebracht. Berichten zufolge haben sich die Schwaben grundsätzlich dazu entschieden, die mit Union Berlin vereinbarte Kaufoption zu ziehen. Dann würden sechs Millionen Euro fällig werden.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ zögern die Verantwortlichen aktuell. Als Grund führt die Fachzeitschrift die ungeklärte Zukunft der Angreifer Serhou Guirassy (28), Chris Führich (26) und Deniz Undav (27) auf. Allzu viel Zeit kann sich der Bundesligadritte aber nicht mehr nehmen.

Dem Bericht zufolge ist besagter Passus nur bis Ende Mai gültig. Der VfB muss von der Klausel also in den nächsten vier Wochen Gebrauch machen, um Leweling dauerhaft an Bord zu halten.

Prominente Interessenten

Dessen ungeachtet beschäftigen sich allem Anschein nach zwei Vereine mit dem Offensivakteur. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, streckt neben West Ham United auch die AS Rom die Fühler nach Leweling aus. Das Duo soll sich bereits nach dem früheren deutschen U-Nationalspieler erkundigt haben. Noch halten die Schwaben die Zügel in der Hand. Doch die Uhr tickt.