Enthüllt: Auch Frank auf Bayerns Trainerliste

Obwohl die Spur vom FC Bayern zu Vincent Kompany (FC Burnley) immer heißer wird, hält der deutsche Rekordmeister die Augen nach weiteren Alternativen offen. Neben dem belgischen Übungsleiter befindet sich auch Thomas Frank (FC Brentford) im Visier der Münchner, berichtet der ‚Evening Standard‘.

An die Bees ist der 50-Jährige bis 2027 gebunden. Brentford betreut der Däne schon seit 2018, 2021 führte er den Verein in die Premier League. Klar ist, dass sich die Bayern auf der Suche nach einem neuen Trainer in England bedienen wollen. Als Favorit kristallisiert sich aktuell Kompany heraus.