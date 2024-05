Bayern-Trainer: Alle Zeichen auf Kompany

Nach den etlichen Trainer-Absagen geht der Blick des FC Bayern in die Premier League. Hoch im Kurs steht vor allem Vincent Kompany, der mit dem FC Burnley in der abgelaufenen Saison zwar in die zweite Liga abgestiegen ist, aber trotzdem hohes Ansehen in München genießt.

Gespräche mit dem belgischen Coach sind bereits angelaufen. Die Anzeichen verdichten sich nun, dass Kompany in München landet. ‚Talksport‘ berichtet, dass der 38-Jährige an dem Job durchaus interessiert ist. ‚Sky‘ zufolge hat er ernsthafte Chancen, der neue Bayern-Coach zu werden.

An die Clarets ist der frühere Innenverteidiger, der für den Hamburger SV und Manchester City auf dem Feld stand, bis 2028 gebunden. Entsprechend müsste sich FCB-Sportvorstand Max Eberl mit dem Absteiger auf eine Ablöse einigen. Da kommt es den Bayern sicherlich gelegen, dass Kompany selbst der Job an der Säbener Straße reizen soll.