VfB fällt Leweling-Entscheidung

Der VfB Stuttgart würde Jamie Leweling gerne über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen halten. Die Schwaben möchten die Kaufoption des von Union Berlin ausgeliehenen Offensivspielers ziehen, berichtet die ‚Bild‘. Rund fünf Millionen Euro sollen dann fällig werden.

In der aktuellen Spielzeit fungiert Leweling vermehrt als Joker, kam aber in allen 24 möglichen Partien zum Einsatz und sammelte dabei sechs Torbeteiligungen. Zudem soll den 23-jährigen Angreifer die Aussicht auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft reizen. In der Hauptstadt besitzt Leweling noch ein bis 2026 datiertes Arbeitspapier.