Schalke 04: Kalas mit Treueschwur

Innenverteidiger Thomas Kalas will dem FC Schalke 04 im Falle des Klassenerhalts die Treue halten. „Jetzt im Moment kann ich sagen: Ja, ich bleibe zu 100 Prozent hier. Im Fußball kann natürlich alles passieren, aber das sehe ich nicht kommen“, so Kalas gegenüber der ‚Bild‘, „es gibt keinen großen Grund zu gehen, wenn wir in der zweiten Liga bleiben.“

Der 30-Jährige kam im Sommer ablösefrei von Bristol City zu den Knappen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. In dieser Saison kam der Tscheche in 24 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. „Ich bin glücklich hier zu sein“, so Kalas, „habe meine Position gefunden.“