Hoffenheim: Wechselt Jurasek nach Italien?

Der FC Bologna ist auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Linksverteidiger Victor Kristiansen (21) auf David Jurasek gestoßen. Laut dem Fernsehsender ‚Sportitalia‘ steht der Tscheche auf der Liste des Technischen Direktors Giovanni Sartori. Der 23-Jährige ist ein Spieler mit Offensivdrang und guten Flanken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit dem Winter ist Jurasek von Benfica Lissabon an die TSG Hoffenheim verliehen. Seitdem kommt er auf zehn Einsätze in der Bundesliga, in denen ihm eine Torvorlage gelang. Gesetzt ist er also nicht. Juraseks Vertrag in Lissabon läuft bis 2028. Dem Vernehmen nach verfügt die TSG über eine Kaufoption in Höhe von elf Millionen Euro. Es ist allerdings fraglich, ob diese gezogen wird.