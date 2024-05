Nach 10 Jahren: Kijewski verlässt Braunschweig

Eintracht Braunschweig und Niko Kijewski gehen im Sommer nach einem Jahrzehnt getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, verlässt der 28-jährige Linksverteidiger den Verein am Saisonende mit Auslaufen seines Vertrags. Kijewski war 2014 vom VfL Osnabrück gekommen, bestritt für die Eintracht insgesamt 155 Partien. In dieser Saison stehen nur drei Einsätze zu Buche, letztmals in den Spieltagskader schaffte es Kijewski im Dezember.

Für den Linksfuß war es „bei der Eintracht immer aufregend […], mit fantastischen Siegen, emotionalen Momenten und auch traurigen Erinnerungen. Ich kann mit Stolz auf diesen Karriereabschnitt zurückblicken, freue mich ab Sommer aber auch darauf, mich fußballerisch zu verändern und neue Erfahrungen sammeln zu können. Bis dahin werde ich die Mannschaft weiterhin mit maximalem Einsatz unterstützen, damit wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen.“