„Massive Vorbehalte“: HSV-Aus für Boldt?

Beim Hamburger SV zeichnet sich immer deutlicher eine Trennung von Sportvorstand Jonas Boldt zum Saisonende ab. Laut ‚Sky‘ gibt es mittlerweile „massive Vorbehalte“ im Aufsichtsrat des Zweitligisten gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Boldt, der noch einen bis 2025 gültigen Vertrag besitzt. Seit 2019 arbeitet der Kaderplaner für die Hanseaten, die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga gelang unter Boldt jedoch nie. Auch in dieser Saison hat der HSV den direkten Aufstieg bereits verpasst. Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf das drittplatzierte Fortuna Düsseldorf vier Punkte.

Sobald das siebte Zweitligajahr der Rothosen endgültig besiegelt ist, dürfte auch Boldts Zukunft entschieden sein. Verbrieft ist, dass sich der Aufsichtsrat in den zurückliegenden Wochen mit Felix Magath und Jörg Schmadtke als mögliche Alternativen beschäftigt hat. Boldt selbst will aus eigenen Stücken nicht das Handtuch werfen. Vor wenigen Tagen sagte der 42-Jährige: „Ich habe genug Energie und werde weiter vorangehen. Das habe ich immer getan, mich auch in unbequemen Situationen und Lagen vor den Klub gestellt, mich für seine Belange eingesetzt.“