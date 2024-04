FC Bayern München - Real Madrid: Die Aufstellungen

Bislang ist es eine Saison zum Vergessen für den FC Bayern München. In der Champions League kämpft die Truppe von Thomas Tuchel um die letzte verbliebene Titelchance. Am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) kommt es im Halbfinal-Hinspiel zum Traditionsduell mit Real Madrid. Im Vorfeld des Spiels bangte Tuchel um einige Stammkräfte, kündigte jedoch an, bei der Aufstellung nicht zu taktieren. Er werde auch angeschlagene Spieler aufstellen, solange es vertretbar ist und sie ansatzweise 90 Minuten durchhalten könnten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Konrad Laimer, Jamal Musiala und Leroy Sané scheint dies der Fall zu sein. Alle drei stehen trotz ihrer Blessuren heute in der Startaufstellung. Dayot Upamecano wird erst einmal nur auf der Bank Platz nehmen, ebenso wie Serge Gnabry, dem Tuchel einen Treffer gegen Real vorausgesagt hat. Matthijs de Ligt fällt dagegen definitiv aus.

Lese-Tipp

Real in der „bayrischen Hölle“ | Cans heiße PSG-Flirts

Real Madrid kann personell dagegen aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen von David Alaba, der mit einem Kreuzbandriss noch bis nach der Europameisterschaft ausfallen wird, sind alle Spieler fit und einsatzbereit. Toni Kroos dirigiert das Mittelfeld und in der Offensive wirbeln Jude Bellingham, Rodrygo und Vinicius Junior.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FCB-Aufstellung

Die Real-Aufstellung