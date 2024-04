Wildes 2:2 gegen Real | Gute Noten für die Bayern, aber eine 6

Schon nach wenigen Sekunden hätte es 1:0 für den FC Bayern stehen können, doch Leroy Sané vergab aus spitzem Winkel gegen Andriy Lunin. Auch im Anschluss blieb das Team von Thomas Tuchel am Drücker. Weitere Chancen folgten, konnten allerdings nicht verwertet werden. Und dann kam es, wie es so oft gegen Real Madrid kommt. Mit der ersten gelungenen Offensivaktion stellte Vinicius nach Fehler von Min-jae Kim und Traumpass durch Toni Kroos auf 1:0 für die Königlichen. Ob nun verdient oder nicht, fragt am Ende niemand mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Wirkungstreffer war es jedenfalls, denn so richtig kam von den Bayern im unmittelbaren Anschluss nichts mehr. Einzig ein Freistoß durch Harry Kane brachte noch Gefahr. Und so ging es mit einem Rückstand gegen gewohnt pragmatische Madrilenen in die Pause.

Lese-Tipp

FC Bayern München - Real Madrid: Die Aufstellungen

Wer aber gedacht hatte, Real hätte die Bayern nun in der Mangel, sah sich getäuscht. Wie aufgezogen kam der Bundesligist aus der Pause, setzte das Team von Carlo Ancelotti unter Druck und drehte die Partie binnen weniger als vier Minuten durch Treffer von Sané und Harry Kane. Danach waren die Münchner weiter spielbestimmend, mussten aber nach erneuter Unaufmerksamkeit von Kim den Ausgleich hinnehmen. Torschütze per Elfmeter erneut Vinicius.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und so plätscherte das Spiel in den verbliebenen Minuten ein wenig dahin. Der Siegtreffer gelang keinem Team, sodass die Bayern mit einem 2:2 im Gepäck die Reise ins Bernabéu antreten werden.

Torfolge

0:1 Vinicius (24.): Der Brasilianer kommt im Mittelfeld entgegen, zieht damit Kim aus dem Zentrum, geht dann wieder tief und bekommt den Traumpass von Kroos. Frei vor Neuer lässt sich Vinicius nicht zweimal bitten und verwandelt flach ins rechte Eck.

Unter der Anzeige geht's weiter

1:1 Sané (53.): Überragendes Tor des Angeschlagenen. Von der rechten Seite zieht Sané nach innen, geht gegen zwei Leute ins Dribbling und jagt den Ball entschlossen mit Links knapp neben den kurzen Pfosten.

2:1 Kane (57./Elfmeter): Nach Vazquez‘ plumpem Foul gegen Musiala nimmt sich Kane der Aufgabe an, schickt Lunin mit einer kleinen Verzögerung ins falsche Eck und schiebt locker unten links ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

2:1 Vinicius (83./Elfmeter): Ähnlich plump wie Vazquez verhält sich auch Kim und verursacht so gegen Rodrygo einen Foulelfmeter. Vinicius macht es bei der Ausführung seitenverkehrt zu Kane, aber ebenso souverän.

Die Bayern-Stars in der Einzelkritik

Tor

Manuel Neuer: Beim ersten Gegentor in letzter Instanz machtlos, auch wenn man sich ein wenig die Frage stellte, warum er so lange auf der Linie kleben blieb. Danach ein, zwei Mal mit guten Rettungstaten. Beim Ausgleich per Strafstoß dann wieder ohne Chance.

Abwehr

Joshua Kimmich: In der ersten Hälfte viel offensiv unterwegs, ohne dabei aber eine ähnliche Wirkung zu erzielen wie im Viertelfinal-Rückspiel gegen Arsenal. Auch in Durchgang zwei engagiert und mit einigen klugen Bällen in die Tiefe.

Min-jae Kim: Rückte durch de Ligts Ausfall ins Abwehrzentrum und stand eigentlich zu Beginn stabil. Das 0:1 ging allerdings vor allem auf seine Kappe, als er den ziemlich simplen Laufweg von Vinicius nicht antizipierte. Das Gleiche passierte ihm in Durchgang zwei ein weiteres Mal, blieb zum Glück für die Bayern aber folgenlos. Wenig später produzierte er dann auch noch mit einem plumpen Foul an Rodrygo den Elfmeter vor dem 2:2. Völlig gebrauchter Abend für den Koreaner.

Eric Dier: Der Engländer spielte den halblinken Part der Viererkette und war wie so oft in den vergangenen Wochen der deutlich stärkere Part der Innenverteidigung. Was an diesem Abend allerdings auch nicht besonders schwierig war. Dennoch sehr solider Auftritt des Engländers, der jedoch auch nicht ganz so viele direkte Duelle ausfechten musste wie Kim.

Noussair Mazraoui: Wie schon eine Runde zuvor gegen die Gunners auf der Linksverteidiger-Position, konnte seine Offensiv-Qualitäten aber gegen tiefstehende Spanier nicht so effektiv zur Geltung bringen. Defensiv dafür sehr hartnäckig und meistens konsequent.

Mittelfeld

Konrad Laimer: Was ein Zweikampf-Monster inmitten toller Fußballer doch so alles bewirken kann. Laimer schmiss sich in wirklich alles, was sich bewegte. Da mag man ihm die ein oder andere Schwäche im Spiel mit dem Ball gerne verzeihen. Seine Präsenz war es unter anderem, die Bayern nach schwächerer Phase zurück in die Partie brachte.

Leon Goretzka: Präsent und engagiert, aber in mehreren Situationen ungenau. Großen Einfluss nahm er auf die Partie nicht, fiel im Vergleich zu seinen Teamkollegen aber auch nicht merklich ab. Dennoch musste er bereits nach 45 Minuten seinen Platz für Guerreiro räumen.

Leroy Sané: Hatte die ersten guten Chancen des Spiels, als er immer wieder für großes Durcheinander in der Real-Abwehr sorgte. Tauchte aber im Laufe der ersten Halbzeit etwas ab. Das änderte sich dann nach der Pause, als er mit einem fulminanten Schuss den Ausgleich besorgte. Zehn Minuten vor Ende dann entkräftet ausgewechselt.

Thomas Müller: War nach starker Anfangsphase vermehrt damit beschäftigt, seine Mitspieler wieder in die richtigen Räume zu dirigieren. Bekam die Kollegen auch irgendwann in den Griff – bis auf einen. Kims schwarzer Tag war allerdings nicht Müllers Schuld, restlos überzeugen konnte der Routinier jedoch nicht. Dafür strahlte er Offensiv zu wenig Gefahr aus.

Jamal Musiala: Kam in Durchgang eins in erster Linie über die rechte Seite und dort auch immer wieder in gefährliche Räume, ließ dann aber die nötige Zielstrebigkeit vermissen. Der Flügelwechsel nach der Pause zeigte prompt Wirkung, unter anderem bei der Elfmeter-Situation gegen Vazquez. Und auch danach drehte er seinen spanischen Gegenspieler das ein oder andere Mal auf links.

Angriff

Harry Kane: Rein fußballerisch ein starker Beginn des Neuners, die Abschlusspositionen fand er allerdings in Durchgang eins zu selten. Den Elfer zum zwischenzeitlichen 2:1 versenkte er mit all seiner Klasse und Routine. Weitere Großchancen verzeichnete Kane nicht, war aber dennoch einer der Aktivposten am heutigen Abend.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

46‘ Raphaël Guerreiro (3) für Goretzka

80‘ Serge Gnabry für Müller

87‘ Alphonso Davies für Sané